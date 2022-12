Vijf miljoen bomen dankzij Shell? Liever niet, zegt Utrechtse politiek

Met een investering van 17,4 miljoen euro van Shell in het Buitenfonds van Staatsbosbeheer kunnen de komende twaalf jaar vijf miljoen bomen in Nederland worden geplant. Dat klinkt mooi, volgens een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Utrecht, maar is niets anders dan greenwashing. Oftewel, Shell doet zich groener voor dan ze daadwerkelijk is.

Volgens Rik van der Graaf (ChristenUnie) is het niet wenselijk samen te werken met een bedrijf dat niet hard werkt aan een ‘duurzame energietransitie'. ,,Shell investeert 12 miljard dollar in bestaande en 8 miljard in nieuwe fossiele projecten, en slechts 3 miljard in duurzame energie.’’

Quote Wie is er nou tegen het planten van bomen? Shell

Omdat Utrecht bij recreatie in en om de stad samenwerkt met Staatsbosbeheer vroeg een groot aantal partijen in de raad donderdagavond aan wethouder Linda Voortman (GroenLinks) in actie te komen. De wethouder moet de bos- en natuurbeheerder vragen de samenwerking met Shell niet uit te breiden of te verlengen en indien mogelijk zelfs te stoppen.

De kans dat wethouder Voortman Staatsbosbeheer op andere gedachten kan brengen lijkt klein. De organisatie stelt in een uitgebreide verklaring lang en goed nagedacht te hebben over de samenwerking met Shell. ,,Maar het gaat ons uiteindelijk om het bos. We hebben onvoldoende middelen om een groot deel van de benodigde bomen te planten.’’

Shell verweerde zich eerder dit jaar nadat Greenpeace en Extinction Rebellion protesteerden bij het kantoor van Staatsbosbeheer in Amersfoort. ,,Hoge bomen vangen veel wind, kritiek is onvermijdelijk als je een groot bedrijf bent. Maar wie is er nou tegen het planten van bomen?’’

