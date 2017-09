On­tucht­ver­dach­te Bart C. moet nog worden verhoord over nieuwe aangiften

17:16 Het is nog onduidelijk of de ontuchtzaak in De Bilt groter is dan tot nu toe is aangenomen. De 27-jarige ontuchtverdachte Bart C. uit Utrecht moet nog verhoord worden over de nieuwe aangiften die tegen hem zijn gedaan. Ook is de zedenpolitie nog druk bezig met onderzoek. Bart C. moet 7 november voor het eerst in de rechtbank verschijnen.