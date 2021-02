Vijf rijdende robots als collega in het ziekenhuis: dat zie je vrijwel nergens in Europa, maar nu wel in het UMC Utrecht

De robots werken op de centrale sterilisatie afdeling (CSA). Dat is dus níet de afdeling waar mensen geholpen worden aan het ongedaan maken van hun vruchtbaarheid, maar er worden instrumenten uit het ziekenhuis zo gereinigd dat ze weer veilig gebruikt kunnen worden. De CSA reinigt zeshonderd sets met instrumenten per dag, variërend van kleine sets met verschillende scalpels en scharen, tot sets met boren die schroeven in het lijf kunnen brengen en armen van operatierobots. „Voor alle botten in het lijf is wel een set”, legt teammanager Krista den Hartog het simpelweg uit.