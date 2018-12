Vijf Utrechters uit Audi-bende voor jaren de cel in na plofkraken in Duitsland

Utrechter Patrick G. moet het langst in de cel blijven: zeven jaar. Tegen hem was eind oktober twaalf jaar cel geëist. Hij was volgens de rechtbank betrokken bij vier verschillende plofkraken. Net als Colin van G. (26 jaar, tijdelijk wonend in Alphen) werd hij ook veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Colin van G. kreeg 5 jaar cel opgelegd. De overige drie Utrechters Mohamed G. (28), Sonny K. (29) en Bob E. (31) kregen drie jaar cel.

De mannen reden vorig jaar in wisselende samenstelling met gestolen Audi’s naar het Duitse Noordrijn Westfalen, net over de grens. Daar bliezen ze met gas geldautomaten op. Daarna reden ze met hoge snelheid terug naar Nederland. Bij elkaar maakten ze voor een half miljoen euro buit in Emsdetten, Rheine en Wesel.

Crash

De peperdure Audi RS6 die op naam stond van Utrechter Bob E. crashte op 25 juli vorig jaar in de Utrechtse wijk Kanaleneiland, na een kraak in Wesel. In de auto werden naast een telefoon ook sporen gevonden van twee andere mannen. Van andere verdachten werd een regenpak en bloed gevonden in een bij een van de kraken gebruikte auto.

Op 7 augustus kreeg de Nederlandse politie melding van een plofkraak in het Duitse Rheine. Agenten zagen een Audi met zeer hoge snelheid over de A1 rijden. Bij Blaricum werd de achtervolging ingezet en is de Audi uiteindelijk gedwongen te stoppen. Patrick en Colin werden aangehouden, zij droegen allebei een kogelwerend vest, handschoenen en regenbroeken.

In de auto zijn DNA sporen van meerdere personen gevonden. Onder andere deze sporen leidden de politie naar de drie andere verdachten. Op grond van dit bewijs, de verklaring van een getuige, de interpretatie van telecom- en locatiegegevens en de resultaten van forensisch onderzoek staat het voor de rechtbank vast dat de vijf Utrechters verantwoordelijk zijn voor de plofkraken.

Gevaar voor omwonenden

Het Openbaar Ministerie besloot eerder dit jaar de strafeisen tegen plofkrakers flink op te schroeven, vanwege het enorme gevaar voor omwonenden en de enorme schade die de criminelen met de explosies aan de panden aanrichten.