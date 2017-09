Vijf voor twaalf voor winkeliers in De Bilt: duizenden vierkante meters winkelruimte ongebruikt

Zelfstandige winkelbedrijven buiten de grote winkelcentra in de gemeente De Bilt worden in de nabije toekomst mogelijk verplaatst naar bijvoorbeeld de Hessenweg, Kwinkelier of het nog te realiseren Vinkenplein. De gemeente hoopt zo de enorme leegstand in de winkelgebieden te keren.

Het is vijf voor twaalf voor de winkelvoorzieningen in de gemeente De Bilt, schrijft de gemeente in de nota Detailhandels- en Horecabeleid. De gemeente heeft een overschot van 16.000 vierkante meter detailhandelscapaciteit: leegstand, goed voor 5.500 vierkante meter, bouwplannen voor nog 5.000 vierkante meter (Vinkenplein, Kwinkelier, Driehoek) en naar verwachting komt er in 2025 nog een overschot van 5.560 vierkante meter bij.

De gemeente wil het aantal ongebruikte vierkante meters terugbrengen door winkels buiten de drie winkelcentra te verplaatsen naar die winkelcentra. Winkelgebieden zonder perspectief moeten worden afgebouwd en de grote winkelgebieden moeten worden geconcentreerd in De Bilt, Bilthoven en Maartensdijk. Daarbij moet de Kwinkelier en omgeving het hoofdwinkelgebied worden, de Hessenweg/Looydijk een 'gemakscentrum' en Maartensdijk een boodschappensteunpunt. Boodschappenlocaties in de wijken moeten volgens de gemeente worden ondersteund.

Ontwikkeling Driehoek stilgelegd

Een direct gevolg van het overschot aan winkeloppervlak in de gemeente De Bilt was het stilleggen van de ontwikkeling van de Driehoek bij het NS-station. Vanaf eind 2015 konden voorstellen worden ingediend voor de ontwikkeling van het gebied. Dat leverde in totaal acht inschrijvingen op. Na een selectieprocedure bleven vier kandidaten over, maar geen van de vier partijen heeft de opdracht uiteindelijk gekregen.

De Kwinkelier is nog steeds een zorgenkindje. Er is lang niets gebeurd in het verouderde winkelcentrum. Pas in april van dit jaar kwam er schot in renovatie van het centrum door een grondverkoop van de eigenaar aan de gemeente. De gemeente schrijft in de nota dat het ondernemersklimaat in de Kwinkelier op de proef wordt gesteld. Bovendien vervullen Albert Heijn en de Aldi niet de trekkersrol voor het winkelcentrum die verwacht mag worden.

Ook ruimte voor horeca

Het gerenoveerde gedeelte van het centrum (Julianalaan, Emmaplein en Melchiorlaan) doet het volgens de gemeente juist erg goed. Ondernemers doen veel om klanten van verder weg te trekken. Van die situatie profiteert ook de Hessenweg/Looydijk, zo schrijft de gemeente.

De gemeente heeft ook onderzocht hoe het met de horeca is gesteld. Er is volgens de gemeente zeker nog ruimte voor horecabedrijven, maar niet voor discotheken. De horeca moet ondersteunend zijn aan de middenstand.