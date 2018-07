Vijftien jaar celstraf voor mislukte liquidatie ‘op verkeerde persoon’ in Utrecht

Extra bijzonder aan de zaak is dat het duo zich vermoedelijk had vergist in het slachtoffer. Die man die werd beschoten heeft niets met criminaliteit te maken en kwam terug van zijn werk bij een zorgorganisatie. Vermoedelijk hadden ze de opdracht gekregen om een crimineel die in de buurt woont en in dezelfde auto rijdt te vermoorden, maar dat werd tijdens de zitting niet duidelijk. De politie heeft de opdrachtgevers niet kunnen achterhalen en de twee verdachten wilden weinig over hen kwijt.



De twee mannen uit Rotterdam wachtten uren in de auto op hun doelwit. Toen een auto met daarin een man verscheen die aan hun omschrijving voldeed, stapte een van hen uit en schoot op hem. De schoten misten doel.



De verdachten vertrokken in de gestolen auto, die ze in Nieuwerbrug op de carpoolplaats naast de snelweg in brand staken om hun sporen te wissen. Omdat de tweede vluchtauto niet wilde starten en vlam vatte, zijn de verdachten een weiland in gevlucht. Daar werden ze na een grote zoekactie aangehouden in de buurt van de carpoolplaats.