Vijftig relschoppers opgepakt voor rellen in Utrecht, meer verdachten in beeld

Dit is waarom ADHD’er Francien (33) uit Utrecht het posten van een brief ‘het moeilijk­ste ooit’ vindt

19:58 Francien Regelink (33) uit Utrecht heeft ADHD en schreef daar een boek over: Druks. Druks gaat over ADHD in het dagelijks leven, op kantoor, tijdens seks en in de stad. „Ik ben in Leidsche Rijn gaan wonen; een stuk rustiger dan in de binnenstad. Maar de prikkels van de binnenstad heb ik ook nodig, ik kan dus niet zonder.”