Villabewoner Ad hing metershoog doek op tegen inkijk van buren, Raad van State maakt er korte metten mee

Bewoners ‘explo­sieflat’ Kanalenei­land maken zich grote zorgen: ‘Voelt alsof alles zo kan instorten’

Bewoners van de flat aan de Alexander de Grotelaan in Utrecht, waar vorig jaar in het portiek een explosief ontplofte, maken zich grote zorgen over de staat van hun woningen. Op verschillende plekken zitten stukken beton los. Volgens woningcorporatie Bo-Ex is echter de constructieve veiligheid van het gebouw niet aangetast. Wel gaan ze de loszittende stukken beton weghalen.

19 januari