Villabewoners Zeist krijgen flats naast de deur en voelen zich misleid

Volgens de bewoners ontstaat er een volledige ‘disbalans’ in de wijk als de flats er komen. In de buurt staan al twee flats met 44 sociale huurwoningen. Daar komen die 80 dan bij. ,,De verhouding koop-huur die dan ontstaat, is dan scheef,’’ zegt een bewoner.

Woongenot

De bewoners van de Dudokvilla's vrezen bovendien geluid- en verkeersoverlast. Ze ondervinden nu al hinder van een paar bewoners van de bestaande sociale huurwoningen, melden ze in de brief aan de raad. ,,Dit heeft vorig jaar geleid tot ‘langdurige en wekelijkse politie-inzet. Het woongenot van diverse Dudokbewoners is hierdoor ernstig aangetast. Door de bouw van twee soortgelijke flats, achten wij de kans op herhaling hiervan zeer groot'', aldus de bewoners.

Begrip

Het WOM ‘begrijpt de boosheid en onbegrip van veel bewoners voor het voorgenomen plan.’ De ontwikkelingsmaatschappij meldt dat het nieuwbouwplan definitief is. ,,Maar over de invulling met de bewoners valt te praten'', aldus woordvoerder Linda Troost.

De bewoners schrijven: ‘Met de bouw van de Dudokwoningen is twee jaar geleden het visitekaartje voor verdere ontwikkelingen van de wijk Kerckebosch afgegeven. Echter twee jaar later worden we geconfronteerd met een voorgenomen besluit dat haaks staat op alle ideeën die ons destijds rondom de woonomgeving zijn voorgespiegeld en waardoor wij hier zijn komen wonen. Indien ons destijds deze voorgenomen plannen bekend waren geweest, hadden wij dit huis nooit gekocht. Wij voelen ons misleid'', schrijven de bewoners in de brief.