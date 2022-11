Vincent Heimel nieuwe klimaatburgemeester Wijk bij Duurstede: ‘Eerst subsidies voor lage inkomens’

In het dagelijks leven is hij vestigingsleider van een groothandel in bouwmaterialen in Utrecht. In Wijk kennen ze hem als steunfractielid van de lokale partij Duurstede voor Democratie. ,,Ik ben klimaatburgemeester omdat er meer steun naar de burgers moet en minder naar grote bedrijven. Laten we eerst de mensen met lage inkomens helpen met subsidies voor zonnepanelen op het dak. Dat is beter dan grote weides volleggen met zonnepanelen. Dat gaat ten koste van kostbare agrarische grond.’’