Viora (28) had leukemie, maar gaat nu een jaar op wereldreis: ‘Fuck it, we gaan het gewoon doen’

Utrechtse gemeente­raad valt over ‘massieve flat’ op dak CAB-ge­bouw

9:58 In de Utrechtse politiek is een patstelling ontstaan over de ‘massieve flat’ op het dak van het CAB-gebouw (voormalige autobusherstelplaats NS). Een groot aantal partijen zegt dat de opbouw te hoog is, maar volgens de wethouder voldoet het ontwerp wel degelijk aan de afgesproken bouwhoogtes.