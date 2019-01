Visser vindt handgranaat in de Vecht in Utrecht

Trein na ‘verdachte situatie’ stilgezet bij Veenendaal, verdachte aangehou­den

14:22 Het treinverkeer op de lijn Arnhem-Utrecht is vanmiddag ontregeld na een incident in een trein. Volgens de politie is kort voor 14.00 uur een man aangehouden na een verdachte situatie in een trein bij station Veenendaal-De Klomp. Het treinverkeer werd kort daarna weer hervat.