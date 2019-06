Vlak na aanslag in Utrecht belt Cornelis H. met Ulu-moskee: ‘Zat die Turk bij jullie? Jullie zullen branden’

Gökmen Tanis had nog maar net z’n bloedige aanslag op het 24 Oktoberplein in Utrecht gepleegd of even verderop, bij de Ulu-moskee in Lombok, ging de telefoon. ‘Allah zal jullie straffen. Jullie zullen branden in de hel. Het is de wil van Allah’. En even later: ‘Zat die Turk bij u ook in de moskee want dan gaan we jullie laten branden mensen. Als ie bij jou in de moskee zit ben je zwaar de lul. Allah uh Akbar.’

De moskee deed aangifte van de bedreigingen. Uit onderzoek bleek dat Cornelis H. (60) uit Lelystad achter de telefoontjes zat. Vandaag stond hij terecht bij de rechtbank in Utrecht.

Kratje bier

Bij de moskee schrokken ze zich die dag kapot. Liefst 28 keer probeerde Cornelis H. vanuit zijn woning in Lelystad de moskee te bereiken. Met een kratje bier binnen handbereik had-ie net gezien welk bloedbad Tanis even daarvoor op het 24 Oktoberplein had aangericht. ,,Ik heb ik Utrecht gestudeerd, ik heb in Kanaleneiland gewoond, het deed me pijn om te zien wat er die dag met m’n staadsie gebeurde.’’

Volgens H. kwamen er ‘emoties los'. Wat hem precies bewoog de Ulu-moskee te bellen, weet hij niet meer. ,,Ik ken die moskee niet eens. Ik weet ook niet meer precies wat ik allemaal heb gezegd. Op een gegeven moment was ik ook te bezopen om het me te herinneren.’’

Angst voor de islam en moslimterrorisme was voor hem de trigger om de telefoon te grijpen. ,,Maar tegen individuele moslims heb ik helemaal niets. Ik heb ooit bij een moslim in huis gewoond. Daar had je helemaal geen last van.’’

Lachen

Als de rechter hem voorhoudt dat H. het allemaal nogal laconiek opvat, begint de man uit Lelystad te lachen. ,,Ik vind het niet heel grappig”, bijt de rechter hem toe. H: ,,Ik ben zelf ook bedreigd, ik neem het allemaal niet zo zwaar op.’’ Rechter: ,,Dus u vindt dat dit moet kunnen?’’ H: ,,Eigenlijk niet, nee.’’

Toch is het niet de eerste keer dat H. in de fout gaat. Ooit bedreigde hij politici en pleegde talloze telefoontjes naar de meldkamer. Hij is daarvoor veroordeeld, maar veel heeft het niet geholpen, zegt H. ,,Ik heb met niemand contact. Ik zit thuis in m’n eentje weg te rotten. Elke morgen als ik wakker word, denk ik aan zelfmoord.’’ Alcohol en de televisie helpen hem dan vaak over zijn dieptepunt heen. Maar extra hulp? Nee, daar ziet H. niets in. ,,Ik heb een anti-agressietraining gevolgd, maar dat had je helemaal niets aan. Daar ben ik mee gestopt.’’

De eis van de officier van justitie, een taakstraf van 30 uur, grijpt H. met beide handen aan. ,,Dat zou wel goed voor mij zijn, dan kom ik onder de mensen.’’ De rechter neemt die eis van het OM over. Daarnaast krijgt H. een contactverbod met de Ulu-moskee.