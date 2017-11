Vlam in de afzuigkap verwoest keuken van restaurant de Witte Zwaan in De Bilt

Chef-kok Timo Agterberg weet nog niet precies wat de fik heeft veroorzaakt. ,,Het ging mis bij het frituurvet en opeens sloeg de vlam in de afzuigkap.’’ Gewonden zijn er niet gevallen. Het personeel is door ambulancepersoneel nagekeken en alles was in orde”, zegt Agterberg. ,,Ze staan nu allemaal bij me in de buurt, er hoefde niemand naar het ziekenhuis.’’

Extra sneu

,,Wel is de keuken van het restaurant eraan”, vertelt hij. ,,Het ziet er niet best uit. Ik denk dat we wekenlang dicht zullen zijn. Hopelijk zijn we met de kerst weer open.’’ Extra sneu is dat de zaak pas een week of drie weer open is na een verbouwing. Geluk bij een ongeluk: de keuken is toen niet aangepakt. Dat gaat nu noodgedwongen alsnog gebeuren.