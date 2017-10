Vleutense villa van Wesley en Yolanthe eindelijk verkocht

Dat meldt de website Bekendeburen.nl. De villa van de Sneijders werd vorig jaar in oktober al verkocht, maar begin augustus van dit jaar werd bekend dat de koper de financiering uiteindelijk niet rond kreeg, waardoor de verkoop niet doorging. Nu heeft de woning alsnog een nieuwe eigenaar gevonden. Wie de woning heeft gekocht is niet bekend.

De woonoppervlakte bedraagt 500 vierkante meter, verdeeld over twee woonlagen. Daarbij is er nog een verwarmd inpandig zwembad, sauna en jacuzzi aanwezig. De oorspronkelijke vraagprijs lag rond de 2 miljoen euro, maar deze is de afgelopen jaren flink gezakt.

Voetballer Wesley Sneijder, geboren in de Utrechtse wijk Ondiep, liet de villa in 2005 bouwen aan de rand van Vleuterweide toen hij nog samen was met zijn eerste vrouw Ramona, tevens moeder van zijn oudste zoon Jessey. Sinds zijn transfer in 2007 naar het Real Madrid en omzwervingen langs Milaan, Istanbul en Nice verbleef Sneijder maar zelden in het huis.