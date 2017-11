Vloer van parkeergarage Antonius Nieuwegein veilig verklaard

Mogelijk is er in de toekomst nog wel een keer onderzoek nodig. ,,Het Rijk laat nog verder onderzoek doen naar dit type vloeren en dat zal mogelijk leiden tot nieuwe, aanvullende richtlijnen. Zodra die bekend zijn, zal ook de Nieuwegeinse garage hier uiteraard aan getoetst worden en zal worden bepaald of er extra maatregelen nodig zijn.’’

Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf onlangs alle gemeenten in Nederland opdracht om te onderzoeken of er in hun gemeente vloerconstructies waren toegepast die vergelijkbaar waren met die van Eindhoven. Daar stortte in mei een parkeergarage in aanbouw in bij Eindhoven Airport.