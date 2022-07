Vluchtelingen kunnen opnieuw terecht in Culemborg: ‘Onze stad is sterk en heeft een groot hart’

De vluchtelingen worden vanaf maandag opgevangen in een pand aan Bellweg op bedrijventerrein Pavijen. De bijbehorende parkeerplaats is omgebouwd tot een plek om buiten te kunnen verblijven. Er is 24 uur per dag beveiliging aanwezig. Vorige maand diende de locatie ook al enige tijd als opvangplek.

Culemborg vangt de vluchtelingen voor korte tijd op, tot uiterlijk 1 oktober. ,,Onze stad is sterk en heeft een groot hart, wij denken dat we dit samen kunnen doen’’, zegt burgemeester Gerdo van Grootheest over het opnieuw aanbieden van een locatie aan opvangorganisatie COA. ,,We doen dit voor een humanitaire opvang van vluchtelingen.’’

Buiten slapen

De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is al enige tijd nijpend. De laatste dagen sliepen opnieuw vluchtelingen buiten omdat binnen geen plaats meer was.

Met de 25 veiligheidsregio’s in Nederland is afgesproken dat elke regio 225 vluchtelingen extra onderdak biedt voor maximaal drie maanden. Binnen de veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft naast Culemborg de gemeente Zaltbommel opvangplekken (65) aangeboden.

