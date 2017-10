VMBO Houtens vraagt gemeente lening van 1 miljoen euro

Koude Oorlog-objecten in kaart: Schuilkelder Noordertunnel had plek voor 2.000 Utrechters

18:09 Om het verhaal over de Koude Oorlog te kunnen vertellen, brengt de provincie Utrecht alle objecten uit die tijd in kaart. Veelal gaat het om schuilkelders en noodvoorzieningen. De inventarisatie is binnenkort compleet. Cultuurhistoricus bij de provincie Roland Blijdenstijn: ,,Er is al te veel verdwenen.’’