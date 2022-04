Voedselbank zet zich schrap: forse toestroom van klanten, maar zijn er wel voldoende levensmiddelen?

Achtervol­ging eindigt met snoeiharde crash tegen schuur met oldtimers: ‘Ik zei nog, hier staan ze veilig’

Het moet een enorme snoekduik met zeer hoge snelheid zijn geweest. De politiewagen miste de afslag en ramde het schuurtje van Teunis Zijderveld (91) in Everdingen zó hard, dat daarvan grote brokstukken uit de muren zeker tien meter verderop in de tuin werden geslingerd. Twee antieke auto's in het schuurtje liepen als door een wonder slechts krassen en deuken op.

