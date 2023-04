Voetbalclub Sporting’70 in diepe rouw om Ezra (5), die bij verkeersongeval om het leven kwam

Seks, schietpar­tij­en en belasting­schan­da­len: in dit geruchtma­ken­de bordeel was het geen seconde saai

Het was zonder twijfel het meest geruchtmakende bordeel van Utrecht en omgeving: Florence Hill in Bilthoven. Behalve zakenlieden, kwamen criminelen er met getrokken pistolen de club binnenvallen, werd een dame in de club door een kickbokser verkracht op de vrieskist en raakte het bordeel verzeild in belastingschandalen.