Voetbalhooligans met boete naar huis gestuurd na rellen in Utrecht

Video en update Feyenoord-fans huurden touringcar om te knokken in Utrecht; Van Zanen boos

8 april Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht noemt de rellen tussen voetbalsupporters in zijn stad zaterdagavond 'volstrekt onacceptabel'. Naar nu blijkt lieten tientallen volledig in het zwart geklede Feyenoord-aanhangers zich per gehuurde touringcar naar Utrecht vervoeren om op een afgesproken tijdstip met Utrecht-fans op de vuist te gaan.