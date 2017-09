'Voetballen bij FC Utrecht is veel meer denksport'

Sander van de Streek (24)

,,Ik wist vorig seizoen al een tijdje dat ik de overstap naar Utrecht zou maken. In de zomerpauze heb ik er vooral voor gezorgd dat ik me niet zou overtrainen. Qua niveau móét je een stap maken. Maar ook heb ik mentaal mijn rust gepakt. Je gek laten maken is het slechtste dat je kunt doen. FC Utrecht wilde me, zag het in me zitten. Dat gaf vertrouwen. Ik vond het vooral een uitdaging nieuwe dingen te leren.



,,Dat we meteen Europa in zijn gegaan, is mijn geluk geweest. Ik speelde veel wedstrijden en kreeg het systeem daardoor sneller onder de knie. Dáár lag de grootste aanpassing. Voetballen bij Utrecht is veel meer een denksport dan bij Cambuur. Daar was het meer je man vólgen. Hier maken alle radertjes het geheel. Iedereen moet goed stáán.