Voetballers uit Ondiep op visite bij Wesley in Qatar: Het weer is prettig, de velden zijn goed

Agenda Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:29 Een 19-jarige scholiere van het Revius College in Doorn hoort vandaag of ze definitief gezakt is, of dat er nog een kansje is haar diploma in ontvangst te mogen nemen. De jonge vrouw was vorige zomer gezakt en zou met één goed antwoord meer bij het examenvak ‘management en organisatie’ wel zijn geslaagd. Nu komt zij één tiende punt te kort. Op vraag tien van het examen had zij wel een goed antwoord gegeven, maar verkeerd beredeneerd hoe zij tot dat antwoord was gekomen. Het meisje eiste twee weken geleden in kort geding dat een derde corrector nogmaals naar het antwoord kijkt.