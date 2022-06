‘Voetbalmeester Hans’ zwaait af na 43 jaar in het Utrechtse speciaal onderwijs

Nauwelijks nog een leraar die niét voor de klas staat in Utrecht, maar tekort is nog steeds nijpend

Het aantal leraren dat in en om Utrecht op zoek is naar werk, is in jaar tijd met een noodvaart gedaald. Het nijpende tekort in het onderwijs zorgt ervoor dat zowel in het basis-, voortgezet- als beroepsonderwijs nog maar weinig leerkrachten aan de kant staan.

