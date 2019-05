Voetbalmeiden De Meern op ramkoers voor kampioenschap bij… de jongens!

VVD opent aanval op windmolens in Rijnenburg: 101 vragen voor wethouder Van Hooijdonk

13:55 Oppositiepartij de Utrechtse VVD opent de aanval op het plan van GroenLinks-wethouder Lot van Hooijdonk om elf windmolens toe te staan in de polder Rijnenburg en Reijerscop, het gebied in de hoek van de A12 en A2. De liberalen dienen vandaag een set met 101 schriftelijke vragen in, die ze voor een openbare bijeenkomst in juni beantwoord willen hebben.