Voetbalmoeders PVCV vinden nieuwe trainer

Dames 1, het enige damesteam van PVCV, deed een paar weken geleden een oproep: we zoeken een trainer die ons stevig aanpakt op het trainingsveld en die er ook bij is als de derde helft begint. ,,Eeuwige dankbaarheid en we leggen de trainer(s) aan het eind van het seizoen flink in de watten’’, beloofde teamcaptain Silvia van Mameren (44). ,,En dit is een uitgelezen kans voor iemand die af en toe met achttien dames op pad wil.’’



Dat zag Ron wel zitten. ,,We hebben een trainer!’’, meldt Silvia vandaag uitzinnig. ,,Uiteindelijk via een oud PVCV-selectiespeler die het bericht op Facebook gezien heeft. Onze nieuwe trainer Ron is een vriend van hem en trainer van EDO-Utrecht.’’