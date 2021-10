Voetbalteam dupe van stalking en identiteitsfraude, teamlid verdacht: ‘Ik verveelde me en ging veel te ver’

Veel afdelingen UMC Utrecht deels gesloten door staking: ‘De strijdlust zat er goed in’

17:32 Opnieuw staakten medewerkers van UMC Utrecht vandaag samen met die van zeven andere universiteit ziekenhuizen door heel Nederland. In Utrecht sloten 35 afdelingen alsof het zondag was. Het was de tweede keer in korte tijd dat de ziekenhuizen zo’n grootschalige staking ondernemen.