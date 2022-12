Voetganger aangereden op de Batauweg in Nieuwegein

Utrecht in 1910 Een ruime kamer voor de rijken en de arme patiënten in een zaal in het St. Antonius Gasthuis

Eén ziekenhuislocatie voor de toekomst, in plaats van twee: daarom sluit het St. Antonius Ziekenhuis de vestiging in Nieuwegein, waar het in 1983 vanuit Utrecht naar toe verhuisde. Het ziekenhuis concentreert zich vanaf 2035 op de vestiging in Leidsche Rijn in Utrecht, de stad waar het in 1910 begon met het St. Antonius Gasthuis aan de Prins Hendriklaan.

