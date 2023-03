Voetganger raakt gewond bij botsing met bus in Utrecht

Juliana­park verzet zich tegen besluit minister: mogen de hertjes tóch blijven in Utrecht?

Na 120 jaar komt er een einde aan het hertenkamp in het Julianapark in Utrecht. De dieren horen thuis in de natuur en niet achter een hek, stelt minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Maar daar gaat het bestuur van de Utrechtse dierenweide tegenin.