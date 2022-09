Voetgangers, fietsers en auto’s maken plaats voor rivier van lichtgevende boeken in Utrecht

filmfestival Utrecht is weer filmstad: waar kun je de BN’ers spotten en wat doen die blindenge­lei­de­hon­den op het festival?

Utrecht is vanaf woensdag weer anderhalve week de filmhoofdstad van Nederland. Tientallen films gaan in première tijdens het Nederlands Film Festival (NFF). En de rode lopers zijn uitgerold voor regisseurs, crews, acteurs en actrices. Waar en wanneer kunnen we al die BN’ers spotten? En waarom komen er ook blindengeleidehonden naar het festival?

21 september