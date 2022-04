Voice-winnaar Dennis van Aarssen zong in New York: ‘Mensen kwamen uit Brazilië om mij te zien’

Hij won The Voice of Holland, sleepte een Edison in de wacht en zong in New York. Zanger Dennis van Aarssen (27) uit De Bilt heeft in amper drie jaar tijd al heel wat op zijn naam staan. Donderdag staat de crooner in TivoliVredenburg met zijn nieuwe show Swinging on a star waarin hij songs van Frank Sinatra, Michael Bublé en Jamie Cullum afwisselt met eigen nummers.