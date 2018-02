Voice-winnaar Jim: Ik ben begonnen aan een compleet nieuw hoofdstuk

Politici over cowboys- & indianenfeest Tivoli: Laten we beetje normaal doen

23 februari ,,Laten we een beetje normaal blijven doen met elkaar.’’ Zo reageerde vice-premier Hugo de Jonge op het besluit van TivoliVredenburg in Utrecht om geen kinderfeesten met als thema cowboys en indianen meer te houden. Tegen het muziekcentrum was aangifte gedaan wegens racisme.