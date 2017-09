Volkstuin in Leersum wil niet wijken voor industrieterrein

In de loop van de jaren is het volkstuinencomplex uitgegroeid tot een terrein met een behoorlijke infrastructuur. Stienstra: ,,Er liggen leidingen voor het water, er zijn paden aangelegd, de grond is goed, mensen hebben zelf ook geïnvesteerd. Het zal moeilijk zijn om zo’n terrein terug te vinden.’’



Stienstra ziet met de verhuizing een diversiteit van planten, groenten en dieren verloren gaan. ,,Het is een heel bijzonder gebied geworden. We verbouwen er historische groenten. De enorme diversiteit trekt bijen aan en dat is belangrijk. Zeker nu de bij het zo moeilijk heeft. Dit complex zet je niet zomaar aan de kant. Dat kan niet.’’