Volop gratis muziek bij dB's, inclusief een (afscheids)festival met liefst 25 bands

In de categorie ‘gratis’ is er al een tijdje dB’s Buiten. Op het grasveld tegenover het CAB-gebouw aan de Cartesiusweg is een terras met podium, waar geregeld gratis concerten plaatsvinden of dj’s actief zijn. In het Vuelta-weekende (19, 20 en 21 augustus) is het helemaal raak.

dB’s, waar de renners straks pal langs komen, verkeert dan in Spaanse sferen en viert dat te midden van Spaanse craftbieren en hapjes - die overigens niet gratis zijn - met optredens van flamencogezelschap Grupa Utrera del Norte op vrijdagmiddag, Joris Linssen en Caramba op zaterdagmiddag en Spinvis en Saartje van Camp op zondagmiddag.

Op 3 september presenteert dB’s het Let’s Get Lost Fest. Tussen 13.00 en 23.00 uur komen op drie podia in totaal 25 bands in actie. ,,Zie het als een soort afscheid, want volgend jaar zitten we er niet meer’’, zegt André Maartens, al twintig jaar werkzaam bij dB’s.

Groots uitpakken

Op het huidige terrein staat grootschalige woningbouw gepland, waardoor dB’s genoodzaakt is te verhuizen. Concertzaal, de zeventien oefenruimtes, café, restaurant, Studio Moskou en muziekschool Backstage zijn straks te vinden aan de Vlampijpstraat in het Werkspoorkwartier. ,,Daarom pakken we nog één keer groots uit’’, zegt Maartens, die het festival heeft geprogrammeerd en een selectie maakte uit het immense aanbod dat hij dagelijks aan zich voorbij ziet trekken.

,,Het was moeilijk kiezen, er komen hier vijfhonderd bands over de vloer. Maar er is nu een goede afspiegeling, van reggae tot metal. We hebben één ‘hard’ podium en twee ‘zachte’ podia.’’ Het betreft volgens hem voornamelijk Utrechtse bands, of anders bands die dB’s als oefenruimte hebben gekozen vanwege de centrale ligging.

Volledig scherm Spinvis en Saartje. © Pr

Volledig scherm Festivalposter voor Let's Get Lost Fest. op 3 september bij dB's © dB's

Volledig scherm Tusky. © Tusky - persfoto

Het volledige programma is te vinden op www.dbstudio.nl of op de Facebookpagina.