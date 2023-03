Voltooiing prestigieuze woontoren Jaarbeursplein lijkt verder weg dan ooit: ontwikkelaar weer naar rechter

De voltooiing van de prestigieuze Galaxy Tower aan het Jaarbeursplein in Utrecht lijkt verder weg dan ooit. Was de bouw al eerder gestaakt door twee aannemers, nu heeft bouwer Ballast Nedam zelfs de bouwplaats ontmanteld. Opdrachtgever De Lelie Vastgoed (DLV), met wie de twee aannemers in de clinch liggen, eist binnenkort in een kort geding dat Ballast het werk snel hervat.