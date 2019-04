Voor 36.000 euro opgelicht via Tinder: ‘Ik voel me zó stom!’

Ja, ze vond hem leuk en het voelde alsof ze een relatie met elkaar hadden. En nee, ze hadden elkaar nog nooit gezien. Achteraf vindt Mieke uit Utrecht (50, echte naam bekend bij de redactie) het moeilijk te begrijpen dat het zo uit de hand is gelopen. „Ik had een vervelende tijd achter de rug, had het soms moeilijk met mijn taak als mantelzorger en was net bedrogen in een vriendschap. Ik had behoefte aan een arm om me heen, wilde weer een diepgaander contact met iemand die oprechte interesse in mij had.”