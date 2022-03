Voor 5 gulden per jaar huurde je in 1913 een volkstuin (en dat hield je bovendien uit de kroeg en van de fles)

Minder stembu­reaus in Vleu­ten-De Meern dan in rest van de gemeente Utrecht: waarom is dat?

Het aantal stemgerechtigden per stembureau bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen verschilde in Utrecht behoorlijk per wijk, zo heeft de VVD berekend. Zo waren er bij de stembureaus in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern meer dan 1600 mogelijke stemmers, in de rest van de gemeente stembureaus maar een kleine 1400.

14:55