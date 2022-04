Voor alleenstaande moeder Yasemin (51) was de Croeselaan een warm bad: ‘Dit is alles wat ik heb’

Boek over valwind moet inwoners Leersum morele steun verlenen

Journalist Edith Hazelzet gaat een boek schrijven over de valwind in Leersum. Op 18 juni vorig jaar raasde een storm over het dorp waarbij duizenden bomen omver werden geblazen. Om dat vooral niet te vergeten schrijft Hazelzet het boek. De schrijfster komt zelf ook uit Leersum.

1 april