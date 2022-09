Voor dit orkest hoef je geen noot te kunnen lezen, en het klinkt nog óók: ‘Drempel is zó laag, dat durf ik wel’

Pas tien dagen na illegale verwijde­ring bijzonder orgel in Utrecht kwamen ambtenaren daar achter

Als de laatste toon in de Grote Kerk van Zwolle wegsterft, zijn de bezoekers het eens. Het orgel dat tijdelijk het driehonderd jaar oude Schnitgerorgel in de 15de eeuwse kerk aan de Grote Markt moet vervangen, klinkt ‘prachtig en welluidend’. Dat het orgel illegaal is verwijderd uit een rijksmonument in Utrecht, daar hebben de toehoorders geen weet van. ,,Dit ligt allemaal zo gevoelig.’’

17 juli