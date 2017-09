Voor Herculanen is bekerwestrijd tegen FC Groningen hoe dan ook een feest

De wedstrijd leeft enorm bij Hercules. Binnen een paar dagen waren er ruim 2000 kaarten verkocht en naar verwachting zitten er donderdagavond een kleine 2500 toeschouwers in het stadion. De kaartverkoop gaat tot vlak voor de wedstrijd door in de Fanshop bij het stadion.



Leden maken elkaar al dagen gek via Whatsapp en Facebook. Winkelcentrum De Gaard en scholen in Tuindorp hangen vol met posters waarop de kraker wordt aangekondigd. ‘Hercules na 50 jaar terug in De Galgenwaard’, staat erop. Voor de oudere leden is het een nostalgische avond, want Hercules was vanaf 1936 tot eind jaren zestig vaste bespeler van de oude Galgenwaard.