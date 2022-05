Voor het eerst een COC-café in Veenendaal, want ‘iedereen moet zichzelf kunnen zijn’

Een primeur voor Veenendaal. Deze week werd in die stad voor het eerst een COC-café gehouden. Een avond die volledig in het teken stond van ‘jezelf kunnen zijn’ als homo, lesbo, bi, trans of intersekse (lhbti).

De thema-avond, georganiseerd door de Veenendaalse D66-fractie en belangenorganisatie COC, vond plaats in café The Circle. Tijdens een zaalgesprek werd door aanwezige lhbti’ers, jongeren en politici besproken wat er in Veenendaal moet gebeuren om de lhbti-acceptatie te verbeteren.

Acceptatie stagneert

Dat dat nodig is, bleek eerder deze week uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De belangrijkste conclusie uit dat rapport: Nederlanders zijn de afgelopen paar jaar niet positiever gaan denken over lhbti’ers. Vooral zichtbare intimiteit tussen mensen van hetzelfde geslacht wordt volgens het SCP minder geaccepteerd, net als transgender personen en seksuele diversiteit.

Volgens D66-fractievoorzitter Maud Veraar reden genoeg om samen met de politiek het gesprek aan te gaan met de community. ,,Er valt het nodige te doen in Veenendaal. We zijn inmiddels een stad met duizenden lhbti’ers. In maart hebben zeven politieke partijen het regenboogstembusakkoord getekend. Dat is fantastisch. Tot dusver hebben we vanuit de gemeente vooral acties gezien op zichtbaarheid en symboliek, zoals het hijsen van de regenbloogvlag en het voornemen om een regenboogzebrapad aan te leggen.”

,,Dat zijn mooie manieren om het gesprek op te starten, maar wat ons betreft kan er nog veel meer gedaan worden. Hoe zorgen wij er samen voor dat die ene oom, die lerares of het buurkind dat masker kan afzetten en zich veilig genoeg voelt om helemaal zichzelf te zijn? Met deze avond gaan we een stapje verder en willen we echt wat in gang zetten in de gemeenschap.”

Uitgescholden

Haar partijgenoot Robin Palma droeg tijdens de avond een column voor. Daarin verwerkte hij de ervaring van mede-lhbti’ers, met wie hij voor het schrijven van de column sprak. Palma wilde vooral het gevoel aanwakkeren dat iedereen gelijk behandeld zou moeten worden. ,,Of je nou hakken of make-up draagt, of op mannen of vrouwen valt.”

Uit eigen ervaring weet Palma hoe het is om als lhbti’er in Veenendaal te wonen. ,,Het is niet alsof je hier niet gay kán zijn, maar op sommige momenten voelt dat wel zo. Ik heb meerdere keren meegemaakt dat ik in de buurt van mijn huis of in het centrum werd uitgescholden toen ik daar samen met mijn toenmalige vriend liep.”

Palma hoopt dat het initiëren van het COC-café kan helpen om zulke ervaringen tegen te gaan. ,,Ik denk dat dit een stap is naar het bespreekbaar maken van de acceptatie van iedereen. We laten zien dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, ook in Veenendaal.”

Volledig scherm Het glas wordt geheven op het eerste COC-Café in Veenendaal. © Herman Stöver