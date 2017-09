Voor het eerst in mijn leven in stadion Galgenwaard

ColumnDe laatste keer dat ik een echte voetbalwedstrijd bezocht was op 1 juni 2003. In een trillende Kuip zag ik hoe Utrecht Feyenoord met 4-1 versloeg en de Beker won. Twee maanden later kreeg ik de eerste van mijn drie zoons. De wedstrijden die ik sindsdien zag, waren enkel die waarin zij speelden.

Na de komst van mijn jongens kwam ik buitenspel te staan als het ging om competitiewedstrijden, Europese wedstrijden of landenwedstrijden. Voetbal was in ons door mannen gedomineerde huishouden een allesbehalve genderneutrale aangelegenheid. Ja, de vieze broekjes, sokken, shirts en vergeten natte handdoeken; daar mocht ik me over ontfermen.

Ik zette mezelf ook buitenspel hoor. Door dingen te zeggen als: ,,Ga maar lekker met papa, jongen. Veel plezier, geniet ervan samen.'' Stond ik daar weer als een weke hoop hormonale moederdril met een door vertedering verslapte arm te zwaaien als ze met sjaaltjes om de deur uit gingen.

Tot afgelopen zaterdag toen er via via kaartjes voor Utrecht-PSV ons huis in kwamen. Ik weet niet waar het vandaan kwam, maar ineens hoorde ik mezelf zeggen: 'nu ga ik een keer'. De heren des huizes keken alsof ik net verteld had, dat ik mijn plas in het wild op het Neude had laten lopen.

Ik hield voet bij stuk en zo kon het gebeuren dat ik gistermiddag voor het eerst van mijn leven in stadion Galgenwaard zat.

Jammer genoeg miste ik zeker de helft van alle doelpunten, omdat ik vol verwondering naar alles om mij heen zat te kijken. Naast mij zat mijn oudste zoon, die als genetisch gemanipuleerd PSV-supporter in een Utrecht-vak de grootste moeite had om zeven keer onopvallend inwendig te juichen. Met de uitdrukkelijke instructie 'normaal' te doen, werd ik door hem gedoogd op de tribune.