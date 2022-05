Voor het eerst vier partijen in college Wijk bij Duurstede: SamenWerkt, VVD, CDA en SP

Voor het eerst krijgt Wijk bij Duurstede een college van vier partijen: SamenWerkt, VVD, CDA en SP. De lokale partij Burgerbelangen is woedend over de ‘poppenkastvoorstelling’ van twee maanden formeren. Het is weer oorlog in de Wijkse politiek.

Drie van de vier wethouders zijn bekend. Wil Kosterman blijft voor SamenWerkt, de progressieve combinatie van GroenLinks, PvdA en Open, wethouder. Voor de VVD blijft Hans Buijtelaar op het pluche. Voor de SP keert Jeroen Brouwer na vier jaar terug in het college. Het CDA schuift een oud-wethouder uit een omliggende gemeente naar voren. Net als Hilde de Groot (GroenLinks) die vanuit Houten verkast naar het college in Bunnik. Niet alle vier wethouders gaan voltijds werken. Dat zou te duur uitpakken voor de gemeente.

Vrienden

Van formateur Jaap Jongejan kreeg fractievoorzitter Nynke Visser van Burgerbelangen te horen dat geen van de vier beoogde collegepartijen met haar lokale partij in zee wil. Visser: ,,Verrast waren we niet. Het was een bevestiging van wat we een week eerder al in het AD lazen. We weten dat we geen vrienden hebben gemaakt in de politiek. Als iets echt niet kan, als er misstanden spelen, slaan wij aan. Blijven we doen in de oppositie.’’

Waarmee het weer oorlog is in de Wijkse politiek terwijl de inkt van het raadsakkoord waarover wekenlang vergaderd was nog maar net is opgedroogd. In dat akkoord geven alle partijen aan dat Wijk toe is aan een nieuwe bestuursstijl waarin niet langer op de man maar op de bal gespeeld wordt. Zonder uitzondering waren de politici, ook die van Burgerbelangen, trots op dat akkoord met goede bedoelingen. In plaats van een dichtgetimmerde lijst met afspraken kiezen ze voor vrije kwesties waarover later besluiten vallen.

Oud zeer

Visser: ,,We snappen dat er veel oud zeer is in de richting van ons raadslid Wietze Smit. We zouden een nieuwe start maken en over het oud zeer heen stappen. Nee, we hebben niet overwogen Wietze te vervangen. Hij hoort bij onze partij. Als anderen hem niet mogen, prima, dan moeten ze op het schoolplein gaan spelen. Politiek bedrijven is een vak.’’

Kosterman wil niet vertellen waarom SamenWerkt niet met de lokale partij in zee wil. De website van Burgerbelangen geeft waarschijnlijk het antwoord. Daarop staat dat een ‘miljoenenfraude’ in het inmiddels gesloten Gezinshuis in Cothen ‘onder het tapijt geveegd wordt’: ,,De stukken die wij hebben kunnen inzien baren ons zorgen. Dit is onder de ogen van de verantwoordelijke wethouder (Wil Kosterman, red.) gebeurd en dát mag nooit meer voorkomen. Het is fraude die bij goed handelen van de gemeente voorkomen had kunnen worden.’’ De zaak is onder de rechter.

Natuurontwikkeling

Kosterman is blij met het raadsakkoord en de ‘brede afspiegeling’ van de Wijkse kiezers in het nieuwe college. De vier partijen zijn goed voor twaalf van de negentien zetels. Kosterman: ,,Met vrije kwesties zal iedere partij zijn best moeten doen om een meerderheid te krijgen. Niet langer coalitie tegenover oppositie, maar met wisselende meerderheden. Dat wordt het nieuwe besturen. Ook voor ons geldt dat we onze belangrijke onderwerpen zoals natuurontwikkeling in De Bosscherwaarden niet bij voorbaat gaan verzilveren. Al kom je met vijf zetels natuurlijk wel eerder op tien uit dan wanneer je er een, twee of drie hebt.’’

Gerard Migchels (CDA): ,,Of het experiment met vrije kwesties slaagt, hangt af van de kwaliteit van de wethouders. Zij moeten goed aanvoelen wat de inwoners en de raad willen. Pas dan gaan we besluiten nemen. Dus is het mogelijk dat er een besluit genomen wordt waar de wethouder zelf faliekant op tegen is.’’