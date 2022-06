Voor René (1975 – 2022) stond vuur voor verbinding, en zijn vuur had nog veel langer moeten branden

Er moest vuur komen. Het was één van de eerste dingen die vaststonden voor de afscheidsbijeenkomst van René van Luijn. Gemakkelijk was het niet, nadenken over zijn uitvaart, want hij was helemaal niet klaar met het leven. Hij genoot volop van het samenzijn met zijn vrouw Christel en dochters Amber en Vera en had met zijn hartsvriend Raoul net de horecaonderneming ‘Vlammende Pannen’ opgestart, waarin hij met koken op open vuur zijn ziel en zaligheid kwijt kon.