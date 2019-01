Wat een onbezorgde Valentijnsdag had moeten worden, veranderde vorig jaar voor een Utrechtse 19-jarige vrouw in een nachtmerrie. Ze werd in Kanaleneiland slachtoffer van de Utrechtse ‘treinaanrander’. Justitie eiste vandaag 1,5 jaar cel tegen hem.

In tranen deden twee slachtoffers van de Utrechtse treinaanrander Amjad A. hun verhaal in de Utrechtse rechtbank. De in Syrië geboren A. zou op 14, 15 en 16 februari vorig jaar drie tienermeisjes in Utrecht hebben aangerand. Na een uitzending van Opsporing Verzocht in april bleek dat de man mogelijk ook verantwoordelijk is voor de aanranding van een Drents meisje in de trein tussen Emmen en Coevorden.

Tieners

De slachtoffers zijn alle vier tienermeisjes. Ze zijn afzonderlijk van elkaar lastig gevallen door de man. Een van hen werd belaagd op de Voorstraat in het centrum van Utrecht. Opeens dook de verdachte achter haar op en kneep in haar billen. Daarna achtervolgde hij haar tot in winkelcentrum Hoog Catharijne.

Twee andere meisjes achtervolgde hij vanaf het Centraal Station tot in de bus. In het ene geval ging de achtervolging tot in Kanaleneiland, in het andere geval tot in Zuilen. Hij stapte telkens uit bij dezelfde bushalte, daar werden de meisjes betast op hun billen en in de buurt van hun kruis.

Paniek

De slachtoffers wisten in alle gevallen uiteindelijk aan hun belager te ontkomen. Ze gaven aan doodsbang en in paniek te zijn geweest. ,,Valentijnsdag zou eigenlijk een dag van liefde moeten zijn, maar sindsdien ben ik het gevoel van onbezorgdheid definitief kwijt’’, sprak één van de slachtoffers huilend in de rechtszaal. ,,Ik dacht altijd dat ik supersterk zou zijn. Maar in plaats daarvan was ik doodsbang. Misschien zou je me wel verkrachten.’’

Ze herinnert zich nog precies welk liedje ze die avond op haar koptelefoon hoorde. ,,Maar dat liedje van toen is mijn lievelingsliedje niet meer. Ik luister nooit meer met twee oortjes in naar muziek. En kijk altijd over m’n schouder. Ik hoop van harte dat je behandeld wordt en nooit meer andere meisjes zal beschadigen’’, zo sprak ze tot de verdachte.

Trein

Ongeveer twee weken voordat de meisjes in Utrecht werden aangerand, zou A. een meisje in de trein tussen Emmen en Coevorden seksueel hebben belaagd. De man ging naast haar zitten en probeerde plotseling om haar te zoenen. Hij legde haar hand op zijn kruis en wreef over haar geslachtsdeel. Toen zij in Coevorden uitstapte, ging de verdachte achter haar aan. Vervolgens heeft hij haar bij de fietsenstalling opnieuw betast op onder meer haar billen en in haar kruis.

A., die in de rechtbank werd bijgestaan door een tolk, zegt zich van de voorvallen niets te kunnen herinneren. ,,Ik ben eigenlijk altijd dronken of onder invloed van drugs. Daarom herinner ik me sowieso altijd heel weinig. Maar ik weet dat ik fouten heb gemaakt. Ik accepteer elke straf.’’ Hij kon geen verklaring geven voor z’n gedrag.

De verdachte is na zijn arrestatie vastgezet op de psychiatrische afdeling van een gevangenis. Hij is het afgelopen jaar onderzocht door het Pieter Baan Centrum. Daar is niet vastgesteld dat er sprake is van een stoornis. De problemen hebben echt te maken met drugs en alcohol. Volgens A. is hij inmiddels helemaal ‘clean’. ,,Ik zal nooit meer vrouwen lastig vallen.’’

De officier van justitie nam de aanrandingen hoog op. Met name de impact op de levens en de leeftijd van de slachtoffers rekent ze de verdachte zwaar aan. Ze eiste 1,5 jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Daarnaast wil ze dat A. wordt behandeld voor zijn alcohol- en drugsprobleem.