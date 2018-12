Voor vijfde keer in korte tijd brand bij boer Gert in Werkhoven

Voor de vijfde keer in korte tijd is brand uitgebroken bij de boerderij van Gert Snitselaar aan de Hollendewagenweg in het Utrechtse Werkhoven. Vrijdagnacht raakte het woonhuis zwaar beschadigd. Snitselaar heeft met zijn twee honden op tijd het huis kunnen verlaten.