Vooral roetveegpieten in stad Utrecht, in regio blijft hij vrijwel zwart

Om die reden lopen in Nieuwegein alleen niet-Nieuwegeiners mee als roetveegpiet. Nieuwegeiners zelf zijn bang om herkend te worden. Het gros van de pieten van de intocht in Vreeswijk blijft daarom toch zwart.



Wat het wordt in Zeist is één grote verrassing. ,,Iedere piet mag zelf bepalen welke kleur hij of zij wil hebben. Dat kan wit, blauw, gespikkeld, bruin, welke kleur dan ook zijn”, laat Erwin Hagen van het sinterklaascomité weten. Hij wijst er ook op dat de goedheiligman in Zeist eveneens wordt begeleid door lakeien en hofdames. Sinterklaas logeert er immers in Slot Zeist.