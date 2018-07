Voorarrest verdachte moord Laura Korsman met 2 maanden verlengd

De verdachte staat bekend als dj Sam G., maar heet in werkelijkheid Zamir A. Hij had een verbod om zijn ex-vriendin Laura op te zoeken en bij haar in de straat te komen , omdat hij haar na het verbreken van de relatie bleef lastigvallen en bedreigen. Hij had daarvoor eind juni zelfs drie dagen in de cel gezeten.

In de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 juli negeerde de verdachte vermoedelijk dat verbod. De 24-jarige verpleegkundestudente werd dood in haar studentenhuis aan de Bosboomstraat in Utrecht gevonden. Niet veel later werd Zamir A. in Nieuwegein na een achtervolging opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood op zijn ex. Hoe ze om het leven is gebracht is nog niet bekend gemaakt.