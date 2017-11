Voorbijganger voorkomt plofkraak in Maarssenbroek

De omstander zag rond 03.30 uur een aantal personen rommelen bij de ING-pinautomaat in winkelcentrum Zwanenkamp en schakelde gelijk de politie in. De politie kwam snel ter plaatse. De plofkrakers waren toen al verdwenen.



Na controle bleek het te gaan om een echt explosief. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is met spoed ter plaatse gekomen. Met een speciale robot is het explosief uit de pinautomaat verwijderd. De EOD zal het explosief afvoeren en later gecontroleerd tot ontploffing laten brengen. Een aantal woningen zijn ontruimd.



De plofkrakers hadden op een afstandje van de pinautomaat een soort bunkertje van vuilnisbakken gemaakt om achter te schuilen als ze het explosief tot ontploffing zouden brengen. Zo ver is het dus niet gekomen.