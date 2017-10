‘Voorkeur bij toewijzing huurwoning zorgt voor scheve ogen’

Andere partijen, waaronder vervoersbedrijf U-OV, juichen het initiatief toe. Ze zien echter geen reden zich hard te maken om voor hun personeel te regelen dat die ook eerder aan een betaalbare woning in de stad kan komen.

Volledig scherm © G&S Vastgoed KondorWessels Projecten Wonderwoods bestaat uit 300 koop- en huurappartementen. Tussen de 30 en 40 hiervan worden gereserveerd voor werknemers, die werkzaam zijn in de publieke sector, zoals agenten, verpleegkundigen en leraren. Mensen met beroepen die noodzakelijk zijn voor de stad, maar voor wie het langzamerhand onbetaalbaar wordt om in Utrecht te komen wonen. Hen wil de initiatiefnemers van Wonderwoods een handje helpen door een deel van de woningen in het middensegment (750-950 euro) voor deze groep te reserveren.

Scheve ogen

Wonderwoods, dat over vijf jaar verrijst tegenover het Beatrixgebouw, is een initiatief van het bouwconsortium G&S vastgoed/Kondor Wessels Projecten en verhuurder Vesteda. Zij introduceren in Utrecht voor ’t eerst in ons land het Key Worker Housing-concept, dat uit Engeland komt overwaaien. Woordvoerder Marcel Trip van de Woonbond is bang dat de voorkeursbehandeling ‘voor scheve ogen zorgt’. ,, We begrijpen dat men meer wil doen voor deze groepen middeninkomens die het moeilijk hebben op de woningmarkt. Waarom wel voorrang voor de agent, maar niet voor de vuilnisman?’’

In Utrecht hebben sinds 2015 bij de toewijzing van sociale huurwoningen werknemers in de sectoren onderwijs, zorg en politie al een streepje voor. Aan deze voorkeurspositie zitten wel voorwaarden. Zo moet de aanvrager onder meer een vaste aanstelling of een contract bij een instelling in de gemeente hebben voor minimaal een jaar, mag hij niet in de omliggende gemeenten wonen en moet hij minimaal 24 uur per week bij de instelling werkzaam zijn.

Cijfers van de gemeente leren dat het aantal agenten, verzorgenden en leraren dat via deze voorkeursregeling een huis krijgen beperkt is. In 2015 en 2016 ging het om negen woningzoekenden. Dit jaar staat de teller (tot en met september) op twaalf.

Voorkeursmaatregelen

Volgens de Woonbond-woordvoerder Trip vergt het grote tekort aan betaalbare huurwoningen een landelijke aanpak. ,,Er zijn veel meer betaalbare huurwoningen nodig. Dan is het ook niet nodig om allemaal voorkeursmaatregelen te hanteren. Lagere en middeninkomens met een ander beroep dan agent of verpleger, hebben immers ook een betaalbare huurwoning nodig.’’

Vervoerder U-OV juicht het initiatief van Wonderwoods toe. Woordvoerder Arjan van Dijk voegt eraan toe dat het openbaar vervoerbedrijf momenteel geen chauffeurstekort heeft.

Woordvoerder Franscé van Deuseldonk van het UMC is sceptisch over de plannen: ,,Eerst zien dan geloven. Het klinkt fantastisch, maar bel me over vier jaar maar terug als de woningen er staan. ’’ Voor het UMC is het lastig aan personeel te komen, vooral op de afdeling intensive care, aldus Van Deuseldonk.